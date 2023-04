Die Polizei hat bei Wohnungsdurchsuchungen in Marktoberdorf Drogen gefunden. Vorausgegangen waren mehrere Ermittlungen im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln.

Insgesamt durchsuchten die Beamten zwei Wohnungen in der Stadt. Dabei fanden sie bei einem 27-jährigen Mann rund 250 Gramm Marihuana und eine Aufzuchtanlage. Auch in der Wohnung eines 26-jährigen Marktoberdorfers sind die Polizisten fündig geworden. Dort fand die Polizei eine kleine Menge an Betäubungsmitteln. Die Drogen und die Aufzuchtanlage haben die Beamten sichergestellt.