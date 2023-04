In Untersuchungshaft ist am Montag ein 50-Jähriger aus dem Landkreis Ravensburg gelandet. Der Mann hatte am Sonntagnachmittag auf seinem Motorroller die Flucht ergriffen, als ihn die Polizei nahe der Ortschaft Rieden kontrollieren wollte. Nachdem die Beamten den Mann angehalten hatten, fanden sie schnell heraus, warum er geflüchtet war.

Wegen des Verdachts des bewaffneten Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt das Kriminalkommissariat Ravensburg jetzt gegen einen 50-Jährigen. Polizisten des Reviers Bad Saulgau wollten am Sonntagnachmittag den Rollerfahrer nahe der Ortschaft Rieden für eine allgemeine Verkehrskontrolle stoppen. Doch statt anzuhalten, gab der Mann Gas und flüchtete. In einem Waldstück nahmen die Einsatzkräfte den 50-Jährigen schließlich vorläufig fest. Dabei stellten sie bei ihm mehrere Gramm Betäubungsmittel sicher. Einen Führerschein hatte er dagegen nicht dabei.

Polizei findet Kokain, Geld, Baseballschläger und Messer

Als die Polizisten anschließend seine Wohnung durchsuchten, beschlagnahmten die Einsatzkräfte Kokain im mittleren zweistelligen Gramm-Bereich und Beweismittel, die auf einen Handel mit Betäubungsmittel hindeuten. Außerdem fanden die Ermittler einen vierstelligen Geldbetrag und unter anderem einen Baseballschläger sowie mehrere Messer.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft führte die Polizei den Tatverdächtige am Montagnachmittag einem Haftrichter vor, der gegen ihn einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Anschließend brachten die Beamten den Mann ins Gefängnis.