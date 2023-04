Beim Austreten auf einem Autobahnparkplatz der A7 bei Memmingen hat ein 35-jähriger Autofahrer seine Handbremse nicht angezogen.

Der 35-jähriger Mann war am Dienstagmittag am Autobahnkreuz Memmingen gelegenen Autobahnparkplatz Buxachtal-Ost abgefahren. Beim Aussteigen war er augenscheinlich so in Eile, dass er vergaß, den Gang einzulegen und die Handbremse anzuziehen. So konnte sein Auto an der leicht abschüssigen Stelle gegen ein etwa acht Meter entfernt geparktes Wohnmobil rollen, in welchem der 58-jähriger Fahrer gerade eine Pause machte. An beiden Fahrzeugen entstand dadurch ein Schaden in Höhe von jeweils etwa 1.000 Euro. Der 35-jährige Unfallverursacher wurde mit einem Verwarnungsgeld belangt.