Am Samstagabend ist es im Kreuzungsbreich Kotterner Straße/Schumacherring zu einem Unfall gekommen. Drei Personen wurden verletzt.

Ein 24-jähriger Autofahrer war laut Polizeiangaben trotz roter Ampel von der Kotterner Straße kommend in die Kreuzung gefahren. Dort prallte er in den ankommenden Verkehr. Bei dem Unfall wurden drei Personen verletzt und mussten in ein Krankenhaus. Der Unfallort musste für etwa eineinhalb Stunden gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.