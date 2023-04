Am Samstagmorgen sind in Pfronten bei einem Frontalzusammenstoß drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 31-Jähriger fiel während der Fahrt auf der Kemptener Straße in einen Sekundenschlaf und geriet dadurch auf die Gegenfahrspur. Dort kollidierte er mit einer entgegenkommenden Fahrerin.

Der Polizeimeldung zufolge saß im Auto der 62-Jährigen noch ihr Ehemann und ihre zweijährige Enkelin. Alle drei Erwachsenen wurden durch den Unfall schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das zweijährige Mädchen blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Dennoch brachte der Rettungsdienst das Kind vorsorglich zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht.

Strafverfahren gegen Unfallverursacher

Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von etwa 45.000 Euro. Den 31-jährigen Unfallverursacher erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. Während der Unfallaufnahme musste die Polizei die Kemptener Straße für etwa eineinhalb Stunden sperren. Neben der Polizei Füssen waren vier Rettungswägen, sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Außerdem unterstützte die Feuerwehr Pfronten Berg mit zwei Fahrzeugen bei der Verkehrsumleitung und Reinigung der Straße.