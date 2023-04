Weit über drei Promille intus hatte laut Polizei am Sonntagabend eine 41-Jährige in Weingarten (Landkreis Ravensburg). Als Polizisten sie in eine Ausnüchterungszelle bringen wollten, beleidigte sie einen Beamten und versuchte, ihn in die Hand zu beißen.

Ein Verkehrsteilnehmer verständigte am Sonntagabend die Polizei, weil ihm eine Fußgängerin aufgefallen war, die unsicher die Ettishofer Straße entlang ging. Weil ein Alkoholtest einen Wert von weit über drei Promille anzeigte, brachten die Polizisten die 41-Jährige zur Ausnüchterung in die Arrestzelle des Polizeireviers.

Frau erhält Rechnung für Übernachtung bei der Polizei

Dabei beleidigte die Frau jedoch einen Polizisten und versuchte, ihn in die Hand zu beißen. Die 41-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Außerdem kommt eine Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung auf sie zu.