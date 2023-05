Auf einem Bauernhof in der Gemeinde Berg bei Ravensburg ist am Montag ein Säugling von einem Maishäcksler überrollt worden. Das Baby starb an seinen schweren Verletzungen.

Nach Angaben der Polizei war ein 30-jähriger Mann mit einem Maishäcksler rückwärts gefahren. Dabei übersah er einen dahinter abgestellten Kinderwagen. Durch die Kollision zog sich der darin liegende sechsmonatige Junge tödliche Verletzungen zu.

Kriseninterventionsteam kümmert sich nach tödlichem Unfall in Berg um die Familie

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Ein Kriseninterventionsteam kümmert sich um die Angehörigen.