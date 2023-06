In Dornbirn (Vorarlberg) ist am Freitag eine E-Bike-Fahrerin in den Gegenverkehr geprallt. Die Frau wurde dabei schwer verletzt.

Wie die Polizei in Vorarlberg berichtet, war die 61-jährige Frau gegen 10:15 Uhr auf der Haselstauderstraße unterwegs. Aus unbekannten Gründen verlor sie die Kontrolle über ihr E-Bike und kam zunächst ins Schlängeln. Im Anschluss fuhr die Frau dann in einem Bogen unkontrolliert auf die Gegenfahrbahn und wurde dort von dem Auto eines 26-jährigen Mannes erfasst.

E-Bike-Fahrerin in Dornbirn verletzt

Die 61-Jährige wurde daraufhin zu Boden geschleudert und blieb mit schweren Verletzungen liegen. Ein alarmierter Notarzt übernahm die Erstversorgung der Frau, anschließend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Laut Polizei wurde die Frau glücklicherweise nicht lebensgefährlich verletzt. Die Haselstauderstraße war während der Unfallaufnahme für rund zwei Stunden gesperrt.