Auf der A96 bei Bad Wörishofen hat eine 20-jährige Autofahrerin einen kostspieligen Unfall verursacht. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 33.000 Euro.

Riskantes Mannöver

Am Dienstagnachmittag ist eine 20-jährige Autofahrerin hinter einem Wohnmobil an der Anschlussstelle Bad Wörishofen auf die A96 in Richtung München auf. Da ihr der Wohnmobilfahrer dabei offensichtlich zu langsam beschleunigte, wechselte die 20-Jährige direkt vom Beschleunigungsstreifen auf den linken Fahrstreifen der durchgehenden Fahrbahn. Sie übersah dabei jedoch ein von hinten herannahendes Auto.

33.000 Euro Sachschaden

Dieser Fahrer konnte trotz Vollbremsung eine Kollision mit dem Auto der 20-Jährigen nicht mehr verhindern. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenstoß niemand verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von etwa 33.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde der rechte Fahrstreifen von der Feuerwehr Mindelheim gesperrt. Nach etwa einer Stunde konnte der Verkehr wieder komplett freigegeben werden. Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.