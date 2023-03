Die Polizei hat am frühen Dienstagmorgen in Aitrach einen 22-jährigen Mann festgenommen. Er soll für mehrere Diebstähle verantwortlich sein und sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Ravensburg in einer Gemeinsamen Pressemitteilung am Donnerstagvormittag bekanntgegeben haben, soll der 22-jährige Mann unter anderem für drei Diebstähle im Bereich Aitrach verantwortlich sein. Weil der junge Mann während seiner jüngsten Diebestour auch mehrere Messer bei sich hatte, wird unter anderem wegen Diebstahls mit Waffen ermittelt.

Handy, Geldbeutel und E-Bike geklaut

Zunächst wurden Beamte des Polizeireviers Leutkirch kurz nach Mitternacht verständigt, weil einer Frau im Zug in Richtung Augsburg ihr Smartphone gestohlen worden war. Dieses konnte in Aitrach geortet werden. Nahezu zeitgleich ging bei der Polizei ein Notruf ein, weil ein unbekannter Täter durch eine offene Türe in ein Haus im Stadtgebiet von Aitrach eingedrungen war und dort eine Geldbörse gestohlen hatte. Gegen 1 Uhr wurde der Polizei ein weiterer Diebstahl gemeldet: ein Unbekannter hatte aus dem Hausgang eines Wohnhauses im Stadtgebiet von Aitrach ein nicht abgeschlossenes E-Bike entwendet und konnte bei der Tat beobachtet werden.

Nicht die erste Diebestour

Der Täter flüchtete mit dem Fahrrad und konnte im Rahmen einer groß angelegten Fahndung, bei der auch Polizeistreifen aus dem angrenzenden bayerischen Gebiet eingebunden waren, kurze Zeit später von zwei Beamten auf einem Radweg zwischen Aitrach und Mooshausen festgenommen werden. Bei seiner Festnahme hatte der Tatverdächtige nicht nur das Diebesgut, unter dem sich auch das im Zug gestohlene Handy befand, sondern auch mehrere Messer dabei. Neben den Taten in Aitrach ist der 22-Jährige dringend verdächtigt, seit dem 23.02.2023 mehrere Diebstähle unter anderem aus Autos und einer Wohnung in und um Riedlingen und Bad Buchau begangen zu haben.

Junger Mann in Untersuchungshaft

Am Dienstagnachmittag wurde der dringend Tatverdächtige dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Ravensburg vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg Haftbefehl gegen den 22-Jährigen unter anderem wegen Diebstahls und Diebstahls mit Waffen. Anschließend wurde dieser in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.