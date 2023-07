In Uttenhofen (Landkreis Günzburg) hat ein unbekannter Mann am Dienstag aus einer Wohnung Bargeld gestohlen. Der Mann war in der Straße bereits aufgefallen, weil er sich fremden Häusern genähert haben soll.

Zwischen 11:30 Uhr und 11:40 Uhr wurden der Polizei Krumbach mehrere verdächtige Beobachtungen gemeldet. Ein Mann war mit einem blauen BMW an mehrere Häuser in der St.-Josef-Straße. Als die jeweiligen Hausbesitzer den Unbekannten ansprachen, suchte dieser das Weite.

Dieb klettert über Zaun

Später beobachtete ein Zeuge, wie der Mann über den Zaun eines Hauses kletterte. Nachdem die Bewohner des Hauses telefonisch über den Vorfall informiert wurden, bemerkten sie, dass Bargeld entwendet wurde. Die Haustüre war nicht verschlossen.

Beschreibung des Täters

Der Mann wird der Polizei zufolge als etwa 60 Jahre alt, schlank und mit kurzen Haaren beschrieben. Außerdem soll er stark tätowiert gewesen sein. Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Verdächtigen machen können sollen sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 melden.