In Lindau hatte ein ehemaliger Mitarbeiter Bargeld aus einem Café geklaut. Der Mann hatte noch den Schlüssel für den Tresor und bei einer günstigen Gelegenheit Bargeld aus dem Tresor entnommen. Dumm nur, dass eine Videokamera den Diebstahl aufzeichnete.

Am Dienstagvormittag wurde der Lindauer Polizei der Diebstahl von Bargeld aus einem Tresor in einem Café am Hafen gemeldet. Der Polizeimeldung zufolge ist einem Mitarbeiter zuvor wegen Unzuverlässigkeit gekündigt worden.

Günstige Gelegenheit

Der Ex-Mitarbeiter betrat während der Schließzeit das Café und öffnete mit einem Schlüssel den Tresor. Anschließend entnahm er aus diesem das Geld. Weil im Lokal eine Videokamera installiert war, konnte die Polizei den Tatverdächtigen schnell ermitteln. Die Beamten leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.