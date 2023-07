Im Legoland bei Günzburg wollte am Sonntag ein Mann Legosteine stehlen. Ein Mitarbeiter des Freizeitparks sah das und stoppte den Mann.

Dreist war am Sonntagnachmittag ein Besucher des Legolandes, teilt die Polizei mit. der 45-jährige Mann hatte dort einen der Verkaufsshops betreten. So weit, so gut. Doch dann fing der 45-jährige Mann an, so viele Legosets, wie möglich in zwei große Einkaufstüten zu packen.

Mann will Legosets aus Geschäft im Legoland Günzburg klauen

Ohne die Legosteine zu bezahlen, wollte der 45-Jährige dann das Geschäft verlassen. Ein Legoland-Mitarbeiter sah das und verhinderte den Diebstahl der Waren im Wert von fast 750 Euro.

Mann muss Sicherheitsleistung bezahlen

Der mutmaßliche Dieb ist laut Polizei ausländischer Staatsbürger ohne Wohnsitz in Deutschland. Deshalb musste er auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Memmingen an Ort und Stelle 900 Euro als Sicherheitsleistung für das auf ihn zukommende Strafverfahren wegen des Diebstahls bezahlen.