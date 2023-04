Bestohlen wurde am Mittwochvormittag eine 83-Jährige in einem Supermarkt in Lindau. Unbekannte klauten ihren Geldbeutel aus der Handtasche, die in ihrem Einkaufwagen lag.

Wie die Polizei berichtet, war es nicht der erste Vorfall dieser Art in dem Supermarkt. Die Seniorin wollte am Mittwoch gegen 10 Uhr in dem Lebensmittelmark in der Kemptener Straße einkaufen, als eine etwa 45 Jahre alte Frau in einem dunklen Mantel sie ansprach. Während die Frau die Seniorin ablenkte, stahl vermutlich ihr Komplize das Portmonee der 83-Jährigen aus der Handtasche, die im Einkaufswagen lag.

Polizei erhofft sich Hinweise durch Videoüberwachung

Erst als die 83-Jährige an der Kasse zahlen wollte, bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel fehlte. Darin befanden sich neben Bargeld auch verschiedene Karten und der Personalausweis der Frau. Weil es im Markt eine Videoüberwachung gibt, erhofft sich die Polizei dadurch weitere Hinweise zu den Tätern.

Tipps der Polizei

Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang eindringlich darauf hin, niemals Handtaschen oder Rucksäcke, in denen sich Geldbeutel und andere Wertgegenstände befinden, unbeaufsichtigt liegen zu lassen. Um einen Diebstahl zu vermeiden, rät die Polizei Geldbeutel eng am Körper zu tragen.