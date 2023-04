Langfinger haben zwischen Samstagnachmittag und Sonntagnachmittag in einer Kirche in Pfronten-Kappel zugeschlagen. Sie stahlen nicht nur ein Altarkreuz und den Stab einer Heiligenfigur, sondern richteten auch einigen Schaden in der Kirche an.

Vermutlich während der Öffnungszeiten betraten Diebe die Kirche St. Martin in Pfronten-Kappel und stahlen daraus ein circa 30 Zentimeter hohes Altarkreuz aus Metall und den Stab einer Heiligenfigur. Außerdem beschädigten die Unbekannten eine Heiligenfigur und ein weiteres Kreuz erheblich. Daneben warfen mit einem Stein eine Glasscheibe der Außenfassade ein.

Polizei sucht nach Zeugen

Den Schaden schätzt die Polizei auf circa 3.000 Euro. Die Polizeiinspektion Füssen ermittelt nun und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08362/91230.