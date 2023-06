Mit einem ungewöhnlichen Fall hat derzeit die Polizei zu tun. Diebe ließen in Wasserburg ein gestohlenes Motorboot zurück und klauten daraus Angeln und einen Motor.

Eine Frau aus Wasserburg rief laut Polizei am Dienstagmittag die Polizei Lindau an, weil ein herrenloses Motorboot an der sogenannten Rosstränke in Wasserburg am Ufer lag. Von den Besitzern war weit und breit nichts zu sehen. Als sich Beamte der Wasserschutzpolizei das Boot genauer anschauten, stellte sich heraus, dass es in der Nacht zuvor in Lochau in Vorarlberg gestohlen worden war.

Diebe fahren mit Boot von Lochau über den Bodensee nach Wasserburg

Die Diebe hatten mit dem Boot offenbar eine Spritztour über den Bodensee nach Wasserburg unternommen. Eine Zeugin hatte nach Angaben der Polizei beobachtet, wie das Boot am Montagabend gegen 21:40 Uhr am Ufer vorbeifuhr. Gegen 23.00 Uhr steuerten dann zwei Männer das Boot ans Ufer und trugen mehrere Gegenstände vom Boot.

Diebe stehlen Angeln, Außenbordmotor und einen Strohhut vom Boot

Die Diebe hatten die Kajütentür aufgebrochen und diverses Inventar vom Boot gestohlen. Sie stahlen insgesamt acht Angelruten, diverses Angelzubehör, einen Elektroaußenbordmotor der Marke Minn Kota, ein Garmin Echolot und einen Strohhut. Die weiteren Ermittlungen zum Diebstahl übernimmt die Seepolizei in Bregenz.

Nach Rücksprache mit dem Bootseigner wurde das Boot am Nachmittag geborgen und nach Lochau zurückgefahren.