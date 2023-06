In einer Nacht brachen Diebe in gleich drei Unternehmen in Woringen und Memmingen ein. Die Kripo prüft nun, ob die Taten zusammenhängen.

Diebe brechen bei Busunternehmen in Woringen ein

In die Büroräume eines Busunternehmens brachen Diebe am Donnerstagabend um 23:40 Uhr in der Allgäuer Straße in Woringen ein. Wie die Polizei berichtet, hatten der oder die Täter es offenbar auf Bargeld abgesehen. Sie stahlen eine Geldkassette, in der sich mehrere hundert Euro befanden. Der Sachschaden, den sie dabei anrichteten, beläuft sich auf mindestens 2.000 Euro, heißt es von Seiten der Polizei.

Einbrecher steigen in Recyclingbetrieb und Baumaschinenhandel in Memmingen ein

Der Einbruch hängt möglicherweise mit zwei weiteren Einbrüchen zusammen, die sich in der gleichen Nacht in Memmingen ereignet haben. Laut Polizei stiegen Diebe zwischen 22:00 und 07:00 Uhr in einen Recyclingbetrieb und bei einem Baumaschinenhändler in der Alpenstraße in Memmingen ein.

In beiden Betrieben hatten es die nächtlichen Einbrecher auf Tresore abgesehen. Sie durchwühlten Schränke und Arbeitsplätze. In einem Betrieb nahmen sie den Tresor komplett mit. In dem anderen Betrieb brachen sie den Tresor auf und ließen ihn vollkommen zerstört zurück. Der Wert ihrer Beute beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Den Sachschaden, den sie in den beiden Betrieben anrichteten, schätzen die Beamten auf mehrere tausend Euro.

Diebe brechen ein paar Tage später zum zweiten Mal in Wertstoffbetrieb ein

Doch mit ihrer Beute waren die Diebe offenbar noch nicht zufrieden. Denn sie kehrten in der Nacht auf Dienstag zwischen 23:13 und 00:06 Uhr zum Wertstoffbetrieb zurück und brachen erneut gewaltsam ein. Dieses Mal erbeuteten sie aber nur ein paar wenige Euro, ehe sie unerkannt verschwanden. Die Kriminalpolizei Memmingen vermutet, dass es sich um die gleichen Täter wie vor wenigen Tagen handelt. Warum die Diebe in der kurzen Zeit ein zweites Mal in den Wertstoffbetrieb eingestiegen sind, ist laut Polizei unklar.

Kriminalpolizei Memmingen ermittelt und sucht nach Zeugen

Der Erkennungsdienst der Kriminalpolizei Memmingen sicherten in allen Fällen Spuren. Das zuständige Fachkommissariat der Kripo Memmingen übernahm die weiteren Ermittlungen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, oder sachdienliche Hinweise zu den Einbrüchen geben können, sollen sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Memmingen unter der Telefonnummer 08331/1000 melden.