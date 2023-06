Ein Dieb ist zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend in ein Wohnhaus im Löhleweg in Kißlegg eingestiegen. Der Täter hebelte laut Polizei eine Terrassentüre auf um in das Haus zu gelangen. Drinnen stahl er gleich mehrere Dinge:

Geld, Uhren, Rennrad und Mofa gestohlen

Der Einbrecher klaute nämlich einen dreistelligen Bargeldbetrag und einige hochwertige Uhren. Außerdem nahm er zusätzlich aus dem Kellerraum ein schwarz-orangenes Rennrad der Marke Stevens sowie ein zugelassenes Mofa des Herstellers Hercules mit.

Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Die Polizei hat nun Ermittlungen eingeleitet. Personen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.