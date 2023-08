Am Dienstagmittag sind zwei Männer in Ravensburg bei einem Ladendiebstahl erwischt worden. Als der Ladendetektiv sie aufhalten wollte, griff einer der beiden ihn an.

Um kurz nach 12 Uhr haben die beiden Ladendiebe einen Baumarkt in der Bleicherstraße betreten und Waren im Wert von mehreren hundert Euro entwendet. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge sprach der Ladendetektiv die beiden Unbekannten an, als diese die Kasse ohne zu bezahlen passiert hatten. Einer der Tatverdächtigen schlug daraufhin dem Detektiv mit der Faust ins Gesicht und rannte mit seinem Komplizen davon.

Zeugen zeigen Zivilcourage

Zwei Zeugen verfolgten die beiden Diebe anschließend. Während der Flucht warf ein Täter einem seiner Verfolger eine Flasche Motoröl gegen den Kopf. Trotz der Verfolgung und intensiven polizeilichen Fahndungsmaßnahmen, bei denen laut Polizei auch eine Drohne und ein Polizeihund eingesetzt wurde, konnten die beiden Diebe nicht gefasst werden.

Täter lassen Diebesgut zurück

Das Diebesgut fanden die Beamten wenig später im Bereich der Ulmer Straße. Die Polizei sucht jetzt nach den Männern. Die beiden Tatverdächtigen trugen jeweils eine schwarze und eine grüne Jacke, die sie während ihrer Flucht offenbar gewendet haben, sodass das graue Innenfutter außen war. Außerdem trugen sie eine blaue und eine weiße Mütze. Zeugen, die Hinweise auf das Duo geben können, sollen sich unter der Telefonnummer 0751/803-3333 mit dem Polizeirevier Ravensburg in Verbindung setzen.