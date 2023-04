Die Polizei in Vorarlberg hat jetzt einen Deutschen (27) verhaftet. Der Mann soll unter anderem eine Hotelrechnung nicht bezahlt haben. Die Schadenssumme liegt im fünfstelligen Bereich.

Dem Mann werden mehrere Betrugsfälle vorgeworfen. So soll er in Lech (Vorarlberg) in mehreren Lokalen hochwertige Waren, z.B. Champagner bestellt haben - bezahlt hatte er dafür allerdings nicht. Auch seine letzte Hotelrechnung konnte der 26-Jährige nicht begleichen, woraufhin dann Anzeige gegen den Mann erstattet worden sei, so die Polizei. Die Taten soll der Betrüger im Zeitraum zwischen dem 26. Dezember 2022 und dem 3. April 2023 begangen haben. Insgesamt belaufen sich die nicht bezahlten Rechnungen auf bislang 17.213 Euro.

Weitere Opfer vermutet

Die Polizei konnte den Mann in einem Personalzimmer festnehmen. Er befindet sich jetzt im Gefängnis in Feldkirch. Laut den Ermittlern wird vermutet, dass sich noch nicht alle Opfer des Betrügers bei der Polizei gemeldet haben. Sollte es weitere Geschädigte geben, sollen diese Kontakt mit der Polizeiinspektion in Lech aufnehmen.