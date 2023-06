Aufgrund eines Schwächeanfalls ist am Freitagvormittag ein deutscher Wanderer auf dem Weg zur Vilser Alm abgestürzt.

Ein 63-jähriger Mann aus Deutschland war am Freitag gegen 10:50 Uhr auf dem Weg zur Vilser Alm im Bezirk Reutte (Tirol). Doch während der Wanderung erlitt er nach Angaben der Polizei einen Schwächeanfall. Und der hatte dramatische Folgen: Der 63-jährige Mann stürzte anschließend etwa 25 Meter über eine steile Böschung in ein Waldstück, wo er schwer verletzt liegen blieb. Der Rettungshubschrauber musste ihn zur Behandlung in das Krankenhaus nach Reutte fliegen.

Forstweg führt vom Tal auf die Vilser Alm

Die Vilser Alm liegt auf 1.226 Metern Höhe in den Tannheimer Bergen, in einem Alptal oberhalb der Tiroler Stadtgemeinde Vils im Bezirk Reutte. Nicht weit von der Grenze zum Allgäu entfernt ist die Alm vom Tal aus auf einem ca. vier Kilometer langen, kinderwagen-tauglichen Forstweg in etwa 90 Minuten zu erreichen. Dabei überwinden Wanderer etwa 360 Höhenmeter. Startpunkt ist der Parkplatz Vils.

Deutscher Kletterer stürzt an der Zwerchwand in Nesselwängle im Tannheimer Tal ab

In dieser Woche ist das bereits der zweite Bergunfall, der sich in den Tannheimer Bergen ereignet hat. Nur einen Tag zuvor stürzte ein 73-jähriger Deutscher beim Klettern an der Zwerchwand in Nesselwängle ab. Als Vorsteiger einer Dreierseilschaft kletterte er nach Angaben der Polizei die zweite Seillänge der Kletterroute "Till Ann (V-)" in der Zwerchwand, die nahe des Gimpels (2.173 Meter) liegt. Ein 64-jähriger Deutscher befand sich währenddessen am ersten Standplatz und sicherte den 73-Jährigen. Der 73-Jährige hatte bereits einige Expressschlingen eingehängt, als er schließlich eine Expressschlinge aushing. Aus unbekannter Ursache stürzte er anschließend rückwärts mehrere Meter in die Tiefe. Bei dem Sturz zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung brachte ihn ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus nach Zams.