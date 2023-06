Eine 82-jährige wohl demente Frau zahlt in einem Laden in Illertissen ihren Einkauf. Dabei vergisst sie einen Artikel. Nun wird sie wegen Diebstahls angezeigt.

Die 82-jährige Frau kaufte laut Polizei am Mittwochnachmittag in einem Laden in Illertissen ein. Dabei legte sie einen Kosmetikstift, sowie zwei Töpfe mit Blumen in ihren Einkaufswagen. An der Kasse angekommen stellte sie dann nur einen der Blumentöpfe auf das Warenband. Natürlich können so trotzdem beide Blumentöpfe abgerechnet werden. Als die Frau dann auf dem Parkplatz ihr Auto belud, kam allerdings ein Ladendetektiv zu ihr, sprach sie an und rief die Polizei wegen Diebstahls.

Die 82-jährige Frau hatte den Kosmetikstift nicht bezahlt

Es stellte sich heraus, dass die Frau den Blumentopf, den sie im Einkaufswagen gelassen hatte, auf den Kosmetikstift gestellt hatte. Der Kosmetikstift wurde so von dem Topf verdeckt und wurde dementsprechend nicht aufs Band gelegt und somit auch nicht bezahlt.

Tochter von 82-Jähriger: Frau sei dement - Dennoch Anzeige wegen Diebstahls

Die Tochter der 82-jährigen Frau erklärte der Polizei, dass ihre Mutter dement sei und dass sie den Kosmetikstift schlichtweg übersehen haben muss. Dennoch beging die ältere Dame offensichtlich einen Diebstahl. Zumindest erwartet die 82-Jährige nun eine Strafanzeige wegen Diebstahls.