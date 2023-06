In Überlingen hat ein technischer Defekt an einem Geschirrspüler am frühen Donnerstagmorgen einen Küchenbrand ausgelöst. Dabei entstand ein hoher Schaden.

Der Polizei zufolge hatten Anwohner gegen 07:30 Uhr Rauch aus einer Wohnung in der Maurus-Betz-Straße kommen sehen und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte konnten den Brandherd schnell ausmachen und das Feuer schnell löschen. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine Geschirrspülmaschine wegen eines technischen Defekts in Brand geraten.

Bewohner waren nicht zu Hause

Zum Zeitpunkt des Feuers befanden sich glücklicherweise keine Menschen in der Wohnung. Niemand wurde verletzt. Nach den Löscharbeiten lüfteten die Feuerwehrleute die Wohnung. Der entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf knapp 10.000 Euro.