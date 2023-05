Schwer verletzt wurde am Freitag ein Motorradfahrer in Wolfurt bei Bregenz. Beim Crash mit einem Auto wurde er durch die Luft geschleudert.

Ein 57-jähriger Schweizer fuhr am Freitagmorgen gegen 06:20 Uhr mit seinem Auto die Senderstraße in Wolfurt Richtung Güterbahnhof entlang. Auf Höhe der Autobahnauffahrt Wolfurt wollte er nach links auf die Autobahn in Richtung Deutschland abbiegen, berichtet die Polizei.

Auto und Motorrad krachen bei Autobahnauffahrt Wolfurt zusammen

Zur selben Zeit war ein 33-jähriger Mann aus Dornbirn mit seinem Motorrad ebenfalls auf der Senderstraße in Richtung Lustenau unterwegs. Als das Auto abbog, kam es zum Crash. Der Motorradfahrer wurde über das Auto des Schweizers geschleudert und stürzte auf Höhe der linken Hintertür zu Boden.

33-jähriger Motorradfahrer wird bei Crash schwer verletzt

Der Biker wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Nachdem ihn ein Notarztteam versorgt hatte, brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus nach Bregenz. Es besteht der Verdacht, dass er sich das Becken und den Oberschenkel gebrochen und ein leichtes Schädelhirntrauma erlitten hat. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.