Ein Auffahrunfall, der eine Sperrung des Citytunnels in Bregenz nach sich zog, passierte am Mittwochabend. Ein Autofahrer hatte das Stauende übersehen.

Um etwa 17:20 Uhr am Mittwochabend fuhr laut Polizei ein 77-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen, in dem noch zwei weitere Menschen saßen, auf der A14 in Richtung Bregenz. Der Mann fuhr dann in den Citytunnel, wo er wegen Stau verkehrsbedingt anhalten musste. Ein dahinter fahrender 34-jähriger Autofahrer bemerkte das Stauende jedoch zu spät.

Vier Verletzte bei Auffahrunfall im Citytunnel Bregenz

Der 34-Jährige krachte mit seinem Wagen in das Heck des Autos des 77-Jährigen. Durch den Aufprall wurden alle drei Insassen des vorderen Autos, wie auch der 34-Jährige unbestimmten Grades verletzt. Alle vier Personen wurden in das Krankenhaus Bregenz gebracht.

Citytunnel für einige Zeit komplett gesperrt

Wegen dem Unfall und der folgenden Unfallaufnahme musste der Citytunnel Bregenz zeitweise gesperrt werden. Der Tunnel war für etwa 40 Minuten beidseitig für den gesamten Verkehr gesperrt.