In Buchloe ermittelt die Polizei aktuell gegen einen Busfahrer, der während der Arbeit auf seinem Handy Pornos angeschaut haben soll. Eine Jugendliche hatte den Busfahrer dabei erwischt und gefilmt.

Nach Angaben der Polizei saß die Jugendliche an zwei Nachmittagen Ende November und Anfang Dezember in dem Linienbus in Buchloe. Dabei beobachtete sie an beiden Tagen den Busfahrer dabei, wie er auf seinem Handy pornografische Inhalte ansah.

Beweis dank Handykamera

In einem Fall geschah das der Polizeimeldung zufolge sogar während der Fahrt. Im zweiten Fall während einer Pause, als der Bus stand. Die Jugendliche filmte mit ihrem Handy die beiden Vorfälle. Beamte der Polizei Buchloe konnten inzwischen den 72-jährigen Busfahrer ermitteln.

Strafverfahren wegen Verbreitens von Pornographie

Sie leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen Verbreitung pornographischer Schriften an Personen unter 18 Jahren ein. Weitere Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Buchloe unter 08241 9690-0 zu melden.