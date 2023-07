Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntag auf dem Jochpass in Bad Hindelang gekommen. Ein Linienbus krachte dort mit einem Auto zusammen.

Ein 36-jähriger Autofahrer fuhr nach Angaben der Polizei den Pass in Richtung Bad Hindelang hinunter. Währenddessen kam ihm ein 70-jähriger Busfahrer entgegen. Die Beiden krachten zusammen. Doch wer war schuld am Unfall? Während der Autofahrer gegenüber der Polizei behauptete, dass der Aus auf seiner Seite fuhr, entgegnete der Busfahrer, dass das Auto ziemlich in der Mitte fuhr und in den stehenden Bus hineingefahren sei. Die Polizei Sonthofen ermittelt nun.

Der Jochpass in Bad Hindelang

Der Jochpass ist eine Gebirgsstraße, die über 100 Kurven und 300 Höhenmetern das Tal der Ostrach bei Bad Hindelang (Landkreis Oberallgäu) mit dem Dorf Oberjoch verbindet. Der höchste Punkt der Passstraße liegt auf 1.178 Metern. Sie ist damit hinter der B317 am Feldbergpass (1.231 Meter) im Schwarzwald die zweihöchstgelegene Bundesstraße in Deutschland. Die Passstraße verbindet zudem das deutsche Allgäu mit dem Tannheimer Tal in Österreich.