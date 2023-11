Einen gesuchten Straftäter aus dem Unterallgäu hat die Bundespolizei am Freitag auf der A7 am Grenztunnel Füssen festgenommen. Der Mann war verurteilt worden, weil er mit drei Kilo Drogen gehandelt hatte.

Kemptener Bundespolizisten stoppen Transporter auf der A7 bei Füssen für Kontrolle

Eine Streife der Kemptener Bundespolizei stoppte am Freitag auf der A7 am Grenztunnel Füssen einen Transporter, in dem zwei Männer saßen. Als die Beamten den 26-jährigen Beifahrer überprüften, schlug der Fahndungscomputer Alarm, berichtet die Bundespolizei. Denn gegen den gebürtigen Unterallgäuer lagen drei Vollstreckungshaftbefehle vor.

Mann kann Justizschulden nicht begleichen

Die Staatsanwaltschaft Berlin war wegen Gebrauches falscher Gesundheitszeugnisse und Sachbeschädigung seit Anfang 2023 beziehungsweise Juli 2022 auf der Suche nach dem Mann. Die Geldstrafen aus den Urteilen des Amtsgerichtes Tiergarten beliefen sich auf jeweils über 1.000 Euro. Seine Justizschulden wollte oder konnte der Mann vor Ort jedoch nicht begleichen.

Mann bestellte drei Kilo Marihuana im Darknet und wollte es weiterverkaufen

Außerdem wurde der Allgäuer bereits seit zwei Jahren mit europaweitem Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Augsburg wegen Drogenbesitz in nicht geringer Menge gesucht. Der Straftäter war damals zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt worden. Demnach hatte der Mann mit einem Komplizen drei Kilogramm Marihuana im Darknet bestellt und dieses anschließend an einen Mann in Augsburg weiterverkauft. Nur drei Stunden nach seiner Verhaftung auf der Autobahn übergaben die Bundespolizisten den Mann an das Gefängnis in Kempten.