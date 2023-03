Bei Buchloe hat ein Hund ein Reh verletzt. Der Hund hatte sich von der Leine losgerissen.

Sonntagabend war der 35-jähriger Mann aus Gauting mit vier angeleinten Hunden am Eschenloher Wald spazieren. Einer der Hunde "witterte ein Reh und zog so stark an seiner Leine, dass diese riss", heißt es im Polizeibericht. Anschließend jagte der Hund das Reh und verletzte es am Hals. Das Reh flüchtete in den Wald. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und versucht, den Hund von dem Reh abzuhalten. Zudem verständigten sie die Buchloer Polizei.