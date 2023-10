Nachdem Anfang September zwei Männer in München vor einer Wohnung angegriffen und teils schwer verletzt wurden, hat die Polizei jetzt einen Tatverdächtigen festgenommen. Im Rahmen der Ermittlungen hatten Polizisten am Dienstag mehrere Wohnungen durchsucht und Menschen verhört.

Am Freitag, den 1. September wurden gegen 16:45 Uhr zwei Männer im Alter von 20 und 21 Jahren bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen verletzt. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurden die beiden Münchner vor einem Wohnhaus in Neuhausen plötzlich von mehreren bislang unbekannten Tätern angegriffen. Einer der Angreifer schlug dabei einen unbekannten Gegenstand gegen den Kopf des 21-Jährigen. Nach der Attacke flüchteten unbekannten Täter in unbekannte Richtung.

Bekannt finden verletzte Männer vor Wohnhaus

Zwei Bekannte fanden kurz darauf den 21-Jährigen und den 20-Jährigen verletzt vor dem Wohnhaus. Der Rettungsdienst brachte beide Männer in ein Münchner Krankenhaus. Aufgrund der Schwere der Verletzungen des 21-Jährigen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Das Kommissariat 11 übernahm die Ermittlungen gründete die Ermittlungsgruppe “Renata“, die sich speziell mit der Bearbeitung dieses Falles befasst.

Durchsuchungsaktion am Dienstag

Am Dienstag, den 10. Oktober hatten Beamte der Münchner Polizei in den frühen Morgenstunden im Rahmen dieses Ermittlungsverfahrens eine konzertierte Durchsuchungs- und Vernehmungsaktion in München durchgeführt. Dabei wurden elf Wohnungen per Beschluss des AG München durchsucht und dreizehn Menschen vernommen. An der Aktion waren über 150 Polizeibeamte beteiligt.

Tatverdächtiger schweigt zu den Vorwürfen

In Folge daraus resultierender Nachfolgeermittlungen konnten die Beamten im Laufe des Dienstagvormittags einen 17-jähriger deutscher Tatverdächtiger mit Wohnsitz in München festnehmen. Laut Polizei äußerte sich der 17-Jährige bislang nicht zur Tat. Die Staatsanwaltschaft beantragte einen Haftbefehl wegen versuchten Mordes. Im Laufe des heutigen Mittwochs wird der junge Mann einem Richter vorgeführt.