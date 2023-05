Immer wieder soll ein Mann bei Immenstadt seinem Opfer ins Gesicht geschlagen haben. Die Polizei sucht nun nach dem Täter und dem Opfer.

Nach Angaben der Polizei hat ein bislang unbekannter Mann am Donnerstagnachmittag in Immenstadt-Stein mehrfach auf einen etwa 20-jährigen Mann eingeschlagen. Zeugen hatten den Vorfall bei der Polizei gemeldet und berichtet, dass der etwa 30-Jährige seinem Gegenüber zehn bis 15 Schläge ins Gesicht verpasst habe. Das Opfer habe sich dabei nicht gewehrt.

Polizei sucht Zeugen zu möglicher Körperverletzung bei Immenstadt

Im Anschluss seine die beiden Männer in verschiedene Autos gestiegen und in Richtung Immenstadt gefahren, berichtet die Polizei weiter. Der Vorfall soll sich in Immenstadt-Stein ereignet haben. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung. Zeugen, die Angaben zu den beiden Männern oder zu den Autos machen könnten, sollen sich bei der Polizeiinspektion Immenstadt melden. Die Telefonnummer lautet 08323-9610-0.