Ein 71-jähriger Mann ist am Sonntagabend gegen 18 Uhr in Kaufbeuren mit seinem E-Bike gestürzt. Laut Polizei zog sich der Mann dabei eine Platzwunde am Kopf und mehrere Brüche an den Händen und Beinen zu. Während der Behandlung durch den alarmierten Rettungsdienst wurde der Mann dann immer aggressiver und beleidigte die Sanitäter. Außerdem stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann deutlich betrunken war. Der 71-Jährige musste ins Klinikum Kaufbeuren gebracht werden. Dort musste er sich zudem einer Blutentnahme unterziehen.