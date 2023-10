Bei Wattens in Tirol ist am Montag ein Auto rund 300 Meter tief abgestürzt. An dem Wagen hatten die Bremsen versagt.

In Wattens im österreichischen Bundesland Tirol hat sich am Montagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde ein 51-jähriger Mann schwer verletzt.

Bremsen versagen: Auto stürzt bei Wattens in die Tiefe

Laut der Landespolizei in Tirol war ein 51-jähriger Österreicher mit seinem Auto auf der Gemeindestraße Vögelsberg in Richtung Norden unterwegs. Gegen 9 Uhr bemerkte der Mann dann, dass die Bremsen an seinem Fahrzeug plötzlich nicht mehr funktionierten. Der Versuch eine angrenzende Straßenböschung als Notweg zu benutzen scheiterte. Stattdessen furh der Mann über die Böschung hinaus und stürzte mit seinem Auto rund 300 Meter durch steiles Gelände ab.

Autofahrer bei Wattens schwer verletzt

Bei dem Unfall wurde der 51-jährige Autofahrer in dem Autowrack eingeklemmt. Nach der Bergung musste er mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck gebracht werden.

Info:

Wattens liegt im Tiroler Bezirk Innsbrucker-Land im Unterinntal und ist etwa 13 Kilometer von Innsbruck entfernt. Die Gemeinde hat rund 8.100 Einwohner und ist Stammsitz des weltberühmten Kristallunternehmens Swarovski.