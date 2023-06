Zwei Kinder spielen auf der Fahrt von Bregenz und Sulzberg in einem Bus. Plötzlich packt sich ein Mann einen der Jungen und fügt ihm blutende Wunden zu. Die Mutter greift beherzt ein.

Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag im Linienbus 820, der von Bregenz nach Sulzberg unterwegs war. Eine Mutter fuhr zusammen mit ihrem vierjährigen Sohn und einem weiteren befreundeten Kind ihres Jungen nach Sulzberg.

Mann greift vierjährigen Jungen auf Busfahrt an

Die beiden Kinder im Alter von 4 Jahren haben während der Fahrt in einer Sitzreihe nebeneinander gesessen, gelacht und gespielt, beschreibt die Polizei. Hinter den beiden Kindern habe ein ca. 60-jähriger Mann mit grauen Haaren gesessen. Gerade als die Frau mit den beiden Kindern in Sulzberg gegen 17:55 Uhr den Bus verlassen wollte, habe der unbekannte Mann den 4-jährigen Jungen auf einmal am Unterarm gepackt. Der Unbekannte packte so fest zu, dass er den Jungen verletzte. Er fügte dem Bub zwei blutende Schürf- bzw. Kratzwunden zu.

Mutter befreit ihren Sohn

Die Mutter reagierte instinktiv: Sie schaffte es ihren Sohn aus dem Haltegriff des Mannes zu befreien. Danach verließ sie gemeinsam mit den Kindern den Bus.

Mutter erstattet Anzeige - Polizei sucht den grauhaarigen Mann

Etwas später erstattete die Mutter Anzeige bei der Polizeiinspektion Hittisau. Die sucht nun nach dem unbekannten Mann. Zeugen des Vorfalles bzw. Personen, welche Angaben zu dem ca. 60-jährigen Mann mit den grauen Haaren machen können, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Hittisau melden. Bei dem Mann dürfte sich es laut Angaben der Mutter um einen Österreichischen Staatsangehörigen handeln.