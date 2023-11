Brand in Schwaz: Heldenhafte Passanten retten teils schwer verletzte Bewohner aus brennendem Haus

In einem Mehrparteienhaus in Schwaz bricht im Erdgeschoss ein Feuer aus. Zwei Passanten entdecken den Brand und handeln auf der Stelle.

Am Freitag (17.11.2023) hat es in Schwaz in Tirol einen Brand gegeben, berichtet die Polizei. Um kurz nach 21 Uhr, kam es in der Küche eines 66-jährigen Österreichers in seiner Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrparteienhauses in Schwaz zu einem Feuer.

Passanten holen Bewohner und schwer verletzten Wohnungsbesitzer aus brennendem Haus

Zwei Passanten, ein 27-jähriger und ein 35-jähriger Mann, die gerade an dem Haus vorbeikamen, entdeckten das Feuer. Sofort riefen sie Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Doch die beiden Passanten taten noch mehr: Nachdem sie die Rettungskette in Gang gesetzt hatten, läutete der 27-Jährige bei sämtlichen Bewohnern des Gebäudes und holte sie aus dem Wohnhaus. Währenddessen lief der 35-Jährige in die brennende Wohnung und holte den schwer verletzten Wohnungsbesitzer ins Freie.

Wohnungsbesitzer muss mit Verdacht auf schwere Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus

Als der Rettungsdienst ankam, kümmerten sich die Einsatzkräfte sofort um den 66-jährigen Wohnungsbesitzer. Er wurde von der Rettung mit dem Verdacht auf eine schwere Rauchgasvergiftung ins Bezirkskrankenhaus Schwaz gebracht.

Mögliche Brandursache: Pfanne mit Öl hat sich entzündet

Es besteht der Verdacht, dass der 66-Jährige auf dem Herd eine Mahlzeit zubereiten wollte und sich dabei eine Pfanne mit Öl entzündet hat. Die Küche wurde erheblich beschädigt, wobei der Brand dann aber von selbst erlosch. Aufgrund dessen, dass die darüber gelegenen Wohnungen am selben Abzugssystem hängen, wurden diese ebenso stark verraucht, jedoch nicht beschädigt. Weitere Personen wurden nicht verletzt - wohl auch dank dem Eingreifen der beiden Passanten.