In Untermaiselstein musste die Polizei am frühen Mittwochabend zu einem Brand ausrücken. Ein Junge musste ins Krankenhaus gebracht werden.

In Untermaiselstein (Landkreis Oberallgäu) musste die Feuerwehr am Mittwochabend einen Brand in einem Zimmer löschen. Zuvor war etwa gegen 18 Uhr der Notruf eines 13-jährigen Jungen eingegangen, wie die Polizei berichtet.

Kind zündelt Mit Feuerzeug und Deo - Bett fängt Feuer

Der Junge, der in einem Einfamilienhaus in Untermaiselstein wohnt, war zu besagter Zeit allein zu Hause und zündelte mit einem Feuerzeug und einem Deospray in seinem Zimmer. Dabei fing sein Bett plötzlich an zu brennen. Nachdem er den Notruf getätigt hatte, verließ der Junge selbstständig das Haus.

Rund 75 Einsatzkräfte der Feuerwehr sind am Mittwochabend zu einem Brand in Untermaiselstein ausgerückt. Benjamin Liss

Feuerwehr lüftet Haus

Als die Feuerwehr eintraf, war das Feuer bereits von selbst erloschen, allerdings war das Kinderzimmer komplett verraucht. Die Feuerwehr entsorgte daraufhin die betroffene Matratze über das Fenster und lüftete das Haus. Bei dem Einsatz waren der Rettungsdienst sowie die Freiwilligen Feuerwehren Immenstadt und Untermaiselstein mit insgesamt etwa 60 Einsatzkräften vor Ort.

Feuer in Obermaiselstein: Junge (13) vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht

Ein 13-jähriger Junge musste wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Weitere Personen wurden der Polizei nach nicht verletzt. Im Kinderzimmer entstand durch den Brand ein Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

Feuerwehrmann in Unfall verwickelt

Noch bei der Anfahrt zum Feuerwehrhaus in Immenstadt, von wo aus die Feuerwehr zu dem Brand in Untermaiselstein ausrückte, kam es zu einem Unfall, an dem ein 19-jähriger Feuerwehrmann beteiligt war. Eine 45-jährige Frau, die ebenfalls an dem Unfall beteiligt war, wurde verletzt.