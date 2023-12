In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es in der Memminger Innenstadt zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei gekommen. Der Dachstuhl einer Gaststätte war um kurz vor Mitternacht in Brand geraten. Die Polizei schätzt den Sachschaden aktuell auf etwa 200.000 Euro.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte schlugen bereits Flammen aus dem Dachstuhl. Es folgte ein mehrstündiger Großeinsatz bei dem die Memminger Feuerwehr in dem eng bebauten Gebiet ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindern konnte. Die Gastätte wurde jedoch fast vollständig zerstört.

Keine Verletzten

Während des Einsatzes mussten die Bewohner der angrenzenden Gebäude vorübergehend ihre Wohnungen verlassen. Einige Haushalte waren zeitweise ohne Strom. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.

Technischer Defekt

Der Sachschaden wird vorläufig auf mindestens 200.000 Euro geschätzt. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war ein technischer Defekt brandursächlich. Weitere Ermittlungen werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen geführt.