In Billafingen im Bodenseekreis steht seit Mittag ein Haus in Brand. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist vor Ort und bekämpft das Feuer.

Kurz nach Mittag ging am Mittwoch die Meldung bei den Einsatzkräften ein: Feuer in Billafingen! Daraufhin machte sich ein Großaufgebot der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei in den Simonshofweg auf.

Nach Brand im Dachstuhl: Ganzes Haus steht in Flammen

An dem Zweifamilienhaus war gegen 12:15 Uhr zunächst der Dachstuhl in Brand geraten, berichtet die Polizei. Doch das Feuer machte hier nicht Halt. Die Flammen breiteten sich auf das gesamte Gebäude aus. Zusätzlich entstand eine starke Rauchentwicklung.

Schwer kontrollierbares Feuer: Intensive langanhaltende Löscharbeiten

Es scheint schwer zu sein den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Denn die Löscharbeiten, die gleich nach Eintreffen der Feuerwehr - gegen Mittag - eingeleitet wurden, sind laut Polizei "intensiv". Außerdem dauert die Bekämpfung des Brandes demnach noch voraussichtlich bis in die späten Nachmittagsstunden an.

Keine Menschen im brennenden Gebäude: Anwohner sollen sich aber schützen

Glücklicherweise waren, wie die Polizei mitteilt, keine Menschen in dem Zweifamilienhaus, als das Feuer ausbrach. Die umliegenden Anwohner wurden während der Löscharbeiten und wegen dem Feuer und dem Rauch allerdings dazu angehalten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Es bleibt: Ein Schaden im hohen sechsstelligen Bereich und ein unbewohnbares Haus

Es gibt auch schon eine erste vorläufige Schätzung des entstandenen Sachschadens: Insgesamt ist das Feuer wohl für einen Sachschaden von rund 600.000 - 700.000 Euro verantwortlich. Das Zweifamilienhaus ist außerdem so zerstört, dass es nicht mehr bewohnbar ist.

Ermittlungen laufen: Ursache für Brand noch unklar

Zur Brandursache gibt es offenbar noch keine konkreten Anhaltspunkte. Das Polizeirevier Überlingen hat aber zwischenzeitlich bereits die Ermittlungen aufgenommen.