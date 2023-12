Aktuell läuft in Wiedergeltingen nahe Buchloe und Türkheim ein Großeinsatz der Feuerwehr. Eine Halle brennt lichterloh.

Großeinsatz für mehrere Feuerwehren in Wiedergeltingen (Unterallgäu) am Freitagmorgen. Wie die Polizei mitteilt, ist eine größere Halle in Brand geraten. Sie steht offenbar nahe einem landwirtschaftlichen Anwesen.

Brand heute in Wiedergeltingen - Feuerwehr rückt aus

Nach ersten Informationen seien etwa 20 Feuerwehrfahrzeuge und fünf Rettungswagen zum Brand in Wiedergeltingen gerufen worden, teilt ein Polizeisprecher auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Weitere Informationen folgen.