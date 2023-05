In der Nacht auf Donnerstag ist im Keller eines Mehrparteienhauses in Lochau ein Feuer ausgebrochen. Die Polizei musste die 33 Bewohner in evakuieren. Einer von ihnen musste wegen Atembeschwerden ins Krankenhaus.

Glücklicherweise konnte im Krankenhaus keine Rauchgasvergiftung festgestellt werden. Laut Polizei wurde niemand bei dem Brand verletzt. Die Feuerwehr, die mit 12 Fahrzeugen und 73 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand rasch löschen. Vor Ort waren auch mehrere Rettungsdienste sowie drei Streifen der Polizei Bregenz. Wie hoch der Schaden ist und was den Brand verursacht hat ist noch unklar.