In Pfronten hat es in einer Pflegestation ein Feuer gegeben. Eine demente Frau hatte ihre Bettdecke in Brand gesteckt. Ein Pfleger verhinderte Schlimmeres.

Es war in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, als in einem Ärztehaus in Pfronten der Feuer-Alarm ausgelöst wurde. Gegen 22 Uhr kam es der Polizei nach auf dem Zimmer einer an Demenz erkrankten Frau im Alter von 81 Jahren zu einer Rauchentwicklung.

Bettdecke mit Feuerzeug angezündet

Der Grund: Die demente Frau hatte ihre Bettdecke mit einem Feuerzeug angezündet. Ein Pfleger konnte ein schlimmeres Feuer verhindern. Mit Wasser schaffte er es die Ausweitung der Brandgefahr noch rechtzeitig zu verhindern.

Sachschaden und Strafanzeige

Der entstandene Sachschaden liegt in einem niedrigen vierstelligen Bereich. Die 81-jährige Frau erwartet nun eine Strafanzeige, wie die Polizei berichtet. Neben zwei Polizeibeamten der Polizeiinspektion Füssen waren außerdem fünfzehn Kräfte der freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.