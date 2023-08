Bei Immenstaad am Bodensee hat sich am Sonntagabend eine schwerer Unfall erreignet: Eine Frau aus der Schweiz wurde dabei schwer verletzt.

Nach Angaben der zuständigen Polizei wollte die 62-jährige Frau aus der Schweiz auf dem Bodensee vor Immenstaad von einem Schauchboot in ein anderes übersteigen. Dabei stürzte sie aber und bohrte sich einen Flaggenstock aus Metall unter der Achsel in den Brustkorb.

Notarzt versorgt schwer verletzte Frau an Bord: Feuerwehr trennt Flaggenstock ab

Umgehend wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Ein eingeflogener Notarzt versorgte die 62-Jährige an Bord. Einsatzkräfte der Freiwillige Feuerwehr Immenstaad warteten am Anlege in Immenstaad auf das Schlauchboot und trennten dann den Flaggenstock ab.

Flaggenstock in Brustkorb: Gegenstand im Krankenhaus entfernt

Die schwer verletzte Frau wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Erst dort konnte der Flaggenstock dann entfernt werden. Die Wasserschutzpolizei kümmerte sich in Immenstaad um die Absperrung des Bootsanlegers.