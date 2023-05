Eine Woche lang hat die Polizei mit einem Blitzer-Anhänger auf der A96 bei Buxheim den Verkehr kontrolliert. Jetzt gibt es jede Menge Strafzettel.

Der Blitzer-Anhänger - in der Polizeisprache auch Enforcement-Trailer genannt - stand vom 24. April bis zum 2. Mai auf der Buxachtalbrücke der A96 in Richtung München. In dieser Zeit dokumentierte der Anhänger fleißig die gefahrene Geschwindigkeit in der Tempo-60-Zone. Das Ergebnis: 1.868 Verkehrsteilnehmer überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Die Verkehrssünder bekommen deswegen nun ein Ticket.

23 Fahrverbote in einer Woche

In 23 dieser Fälle werden die Verkehrsteilnehmer aber mehr als nur einen einfachen Bescheid bekommen - sie müssen ihren Führerschein für mindestens einen Monat abgeben, berichtet die Polizei. Einen Autofahrer erwartet nach der einwöchigen Kontrolle sogar ein zweimonatiges Fahrverbot und mindestens 600 Euro Bußgeld. Der Grund: Er war in der Nacht zum 1. Mai mit 125 km/h durch die Tempo-60-Zone gerast und wurde geblitzt.

Hunderte Autofahrer auch bei Kempten zu schnell

Auch auf der A7 bei Kempten hat die Polizei eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Hier erwischten die Beamten am Donnerstagvormittag in nur zwei Stunden mehrere hundert Fahrer, die zu schnell unterwegs waren.