Ein Blitz ist nach Angaben der Polizei am Freitagabend in einen Holzstadel in Gernstall, einem Ortsteil von Mindelheim, eingeschlagen.

Der Notruf ging gegen 20:15 Uhr bei der Polizei ein. Nachdem der Blitz in den Holzstadel eingeschlagen war, breiteten sich Flammen im Inneren des Stadels aus, in dem unter anderem landwirtschaftliche Geräte gelagert waren. Außerdem begann er stark zu rauchen. Die Feuerwehren Mindelheim, Apfeltrach und Dirlewang rückten insgesamt mit ca. 80 Mann an. Ihnen gelang es schnell, den Brand zu löschen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt.