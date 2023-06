In Illertissen ist eine Frau (27) von einem freilaufenden Rottweiler verletzt worden. Das Tier hatte die 27-Jährige beim Gassigehen verletzt.

Nach Angaben der Polizei war die 27-jährige Frau gegen 0:30 Uhr mit ihrem eigenen Hund in der Hermann-Köhl-Straße unterwegs. Dabei wurde ihr angeleinter Hund dann von dem freilaufenden Rottweiler attackiert.

Freilaufender Rottweiler verletzt Frau in Illertissen an Händen und Beinen

Als die Frau die Tiere voneinander trennen wollte, wurde sie von dem Rottweiler in beide Hände gebissen. Zudem erlitt sie Prellungen und Schürfwunden an den Beinen. Nach dem Hundeangriff tauschte die Frau mit dem anderen Hundehalter Kontaktdaten aus. Gegen den bislang namentlich noch nicht bekannten Mann wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Zeugen des Hundeangriffs in Illertissen sollen sich bitte bei der örtlichen Polizei melden. Die Telefonnummer lautet 07303/9651-0.