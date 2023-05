In München hatte ein Streit in einer Discothek für einen Mann tragische Folgen - der 30-Jährige erlitt "irreparable Schäden" an beiden Augen.

Der tragische Fall ereignete sich am frühen Sonntagmorgen in einer Discothek in der Münchner Altstadt. Dort geriet gegen 5.15 Uhr ein 30-jähriger Münchner mit einem 41-jährigen Offenbacher in Streit. Erst beschimpften sich die beiden nur. Dann versetzte der 30-Jährige seinem Kontrahenten einen Kopfstoß und verletzte ihn damit im Gesicht.

Der 30-Jährige ging danach davon. Der 41-Jährige wiederum suchte den 30-Jährigen erneut auf und schlug diesem dann laut Polizei unvermittelt ein Glas ins Gesicht.

Der Münchner erlitt durch den Schlag mit dem Glas massive Verletzungen im Gesichts- und im Augenbereich. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht und sofort operiert.

Ersten Diagnosen zufolge wird der Münchner an beiden Augen irreparable Schäden davontragen, so die Polizei weiter. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und gegen den 41-Jährigen ein Ermittlungsverfahren aufgrund des Verdachts der schweren Körperverletzung eingeleitet.

Der Offenbacher, der dem BR zufolge bereits polizeibekannt war, wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Gegen ihn erließ ein Ermittlungsrichter inzwischen Haftbefehl.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Münchner Kriminalpolizei. Auf schwere Körperverletzung steht Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren.