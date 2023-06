In Sigmaringen haben mutige Zeuginnen am Donnerstagmorgen in einen eskalierenden Beziehungsstreit eingegriffen. Sie kamen einer Frau zu Hilfe, die offenbar von ihrem Ehemann auf offener Straße attackiert wurde.

Der Polizei zufolge soll die Frau in der Straße Unterbergen die Straße entlang gegangen sein, als ihr Mann in einem Auto neben ihr anhielt und sie zum Einsteigen aufforderte. Weil seine Partnerin sich weigerte, soll der Mann nach aktuellen Erkenntnissen ausgestiegen sein, seine Frau an den Haaren gezerrt und zu Boden geworfen haben.

Mann versucht Auto der Zeuginnen auszubremsen

Die Frau konnte sich zu den Zeuginnen in deren Auto retten, die beiden Frauen brachten sie anschließend zur Polizei. Auf dem Weg dorthin soll der Mann sie in seinem Auto überholt und versucht haben sie auszubremsen. Das gelang ihm jedoch nicht. Die Polizei zeigte ihn wegen gefährlicher Körperverletzung und Nötigung an, außerdem wurde ihm ein Wohnungsverweis ausgesprochen.