Weil ein Mann niesen musste, ereignete sich am Montag bei Sigmaringen ein schwerer Unfall. Ein Auto krachte deshalb gegen einen Lkw. Zwei Menschen wurden verletzt.

Zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 13.500 Euro sind laut Polizei die Bilanz des Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag gegen 16:15 Uhr bei Beuron (Landkreis Sigmaringen) ereignet hat. In einer Rechtskurve musste ein 20 Jahre alter Fahrer eines Kia eigenen Angaben zufolge Niesen. Dadurch kam sein Fahrzeug offensichtlich auf die Gegenfahrbahn.

Beuron: Frontalzusammenstoß mit Lkw wegen Nieser

Dort stieß das Auto frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Während der 31-jährige Lkw-Fahrer leicht verletzt wurde, erlitt der 20-jährige Autofahrer schwerere Verletzungen. Beide Männer wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Um die beiden beschädigten Fahrzeuge kümmerte sich ein Abschleppdienst. Während der Unfallaufnahme war die Landesstraße bis etwa 19 Uhr gesperrt. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe war auch die örtliche Feuerwehr an der Unfallstelle.