Vollkommen danebenbenommen hat sich ein Paar am Mittwoch in Mindelheim. Es randalierte entlang einer Straße und schlug dann auf ein Auto ein.

Eine 27-jährige Frau und ihr 29-jähriger Lebensgefährte gingen nach Angaben der Polizei am Mittwochabend die Westernacher Straße in Mindelheim entlang. Beide hatten zuvor wohl ordentlich gefeiert. Denn sie waren "deutlich alkoholisiert", wie die Polizei in ihrem Bericht schreibt.

Frau hält Auto in Mindelheim an und schlägt auf es ein

Die 27-Jährige hatte sich wohl nicht mehr im Griff. Auf ihre Weg schlug sie in der Westernacher Straße zwei Mal gegen die Hausmauer eines Wohnhauses und beschädigte dabei die Fassade des Hauses. Später lief die Frau auf die Straße und stellte sich einem 84-jährigen Autofahrer in den Weg, der zu diesem Zeitpunkt gerade die Westernacher Straße entlangfuhr.

Nachdem der Senior notgedrungen angehalten hatte, schlug die 27-Jährige mehrmals auf die Motorhaube seines Autos ein. Kurz darauf gesellte sich der Lebensgefährte zu der Frau und machte mit. Mit einer Papiertasche, in der mehrere volle Bierflaschen waren, schlug er gegen die Beifahrerseite des Autos und beschädigte so ebenfalls den Wagen des 84-Jährigen.

Passanten kommen Senior zu Hilfe

Anschließend wollte sich das Pärchen aus dem Staub machen. Doch mehrere Passanten kamen dem 84-Jährigen zu Hilfe. Einer davon sprach das Paar an und forderte es auf, vor Ort zu bleiben.

29-Jähriger schiebt Schuld auf den Autofahrer - Zeugen widerlegen das

Zu den hinzugerufenen Polizisten sagte der 29-Jährige, dass der Autofahrer mit überhöhter Geschwindigkeit gegen seine Lebensgefährtin gefahren sei und einen Unfall verursacht habe. Mehrere voneinander unabhängige Zeugenaussagen widerlegten diese Aussage jedoch, berichtet die Polizei.

Die 27-Jährige und der 29-Jährige müssen sich jetzt wegen diverser Straftaten. Die Polizei Mindelheim dankte den Passanten für ihr besonnenes und couragiertes Eingreifen und Handeln.