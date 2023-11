3,2 Promille intus hatte ein Mann, der am Donnerstag im Streit eine junge Frau in Boos geschlagen hat. Anschließend verhielt er sich so aggressiv, dass die Polizei seine Waffen sicherstellte.

Mann in Boos hat 3,2 Promille intus

In Streit geraten sind am Donnerstagabend ein 50-jähriger Mann und eine junge Frau in Boos (Landkreis Unterallgäu). Der eskalierte laut Polizei derart, dass der Mann zuschlug. Der 50-Jährige traf mit der Handkante den Kiefer der Frau, so dass diese Schmerzen davontrug.

Weil sich der Mann auch gegenüber den Beamten der Polizeiinspektion Memmingen aggressiv verhielt und mit 3,2 Promille stark alkoholisiert war, nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern.

Polizei stellt Schreckschussrevolver und vier Luftdruckwaffen sicher

Nachdem der Polizei Hinweise vorlagen, dass der 50-Jährige Waffen besitzt, stellten die Beamten diese zur Gefahrenabwehr sicher. Dabei handelte es sich um einen Schreckschussrevolver und vier Luftdruckwaffen. Die Polizei wird das Landratsamt Unterallgäu darüber informieren. Die Beamten ermitteln gegen den 50-Jährigen wegen Körperverletzung.